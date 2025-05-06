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Росіяни атакували БпЛА Одещину

Одна людина загинула.

В ніч на 6 травня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки”, - йдеться у повідомленні.

В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. 

 

Також в деяких місцях внаслідок ударів спалахнули пожежі, наразі їх ліквідовують рятувальники. 

Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.
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