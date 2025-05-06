Росіяни атакували БпЛА Одещину

Також в деяких місцях внаслідок ударів спалахнули пожежі, наразі їх ліквідовують рятувальники.

В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.

“Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В ніч на 6 травня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

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