Росія вже втратила в Україні майже 960 тисяч військових, - Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1430 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 959 500 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 959500 (+1430)
- танків ‒ 10766 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22416 (+5)
- артилерійських систем – 27431 (+61)
- РСЗВ – 1378 (+1)
- засоби ППО ‒ 1155 (+0)
- літаків – 372 (+0)
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35142 (+145)
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47353 (+103)
- спеціальна техніка ‒ 3873 (+3).
Дані уточнюються