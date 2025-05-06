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Росія вже втратила в Україні майже 960 тисяч військових, - Генштаб

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1430 російських окупантів. 

Росія вже втратила в Україні майже 960 тисяч військових, - Генштаб
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1430 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 959 500 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 959500 (+1430) 
  • танків ‒ 10766 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 22416 (+5)
  • артилерійських систем – 27431 (+61)
  • РСЗВ – 1378 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1155 (+0) 
  • літаків – 372 (+0)
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35142 (+145) 
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47353 (+103)
  • спеціальна техніка ‒ 3873 (+3).

Дані уточнюються 
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