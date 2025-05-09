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За чотири місяці ДБР повідомило майже 6 тисяч підозр, серед фігурантів - депутат, три члени уряду та 436 правоохоронців

До суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб. 

За чотири місяці ДБР повідомило майже 6 тисяч підозр, серед фігурантів - депутат, три члени уряду та 436 правоохоронців
Фото: З відкритих джерел

Державне бюро розслідувань продовжує роботу з викриття та притягнення до відповідальності посадовців і правоохоронців, причетних до корупції та інших злочинів, що підривають державну безпеку. Так, за січень–квітень 2025 року було повідомлено про підозру 5 931 особі

Про це повідомила пресслужба ДБР. 

Серед фігурантів:

  • 1 народний депутат;
  • 3 члени Кабінету міністрів;
  • 21 суддя;
  • 436 правоохоронців;
  • 31 митник;
  • 35 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 2 прокурори;
  • 13 податківців;
  • 57 працівників Державної лісової охорони;
  • 31 працівник органів і підрозділів цивільного захисту;
  • та інші посадові особи. 

До суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб. 

Крім того, затримано 776 осіб, причетних до тяжких злочинів.
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