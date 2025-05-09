За чотири місяці ДБР повідомило майже 6 тисяч підозр, серед фігурантів - депутат, три члени уряду та 436 правоохоронців

Державне бюро розслідувань продовжує роботу з викриття та притягнення до відповідальності посадовців і правоохоронців, причетних до корупції та інших злочинів, що підривають державну безпеку. Так, за січень–квітень 2025 року було повідомлено про підозру 5 931 особі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Серед фігурантів:

1 народний депутат;

3 члени Кабінету міністрів;

21 суддя;

436 правоохоронців;

31 митник;

35 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

2 прокурори;

13 податківців;

57 працівників Державної лісової охорони;

31 працівник органів і підрозділів цивільного захисту;

та інші посадові особи.

До суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб.

Крім того, затримано 776 осіб, причетних до тяжких злочинів.