За чотири місяці ДБР повідомило майже 6 тисяч підозр, серед фігурантів - депутат, три члени уряду та 436 правоохоронців

Державне бюро розслідувань продовжує роботу з викриття та притягнення до відповідальності посадовців і правоохоронців, причетних до корупції та інших злочинів, що підривають державну безпеку. Так, за січень–квітень 2025 року було повідомлено про підозру 5 931 особі.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Серед фігурантів:
- 1 народний депутат;
- 3 члени Кабінету міністрів;
- 21 суддя;
- 436 правоохоронців;
- 31 митник;
- 35 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
- 2 прокурори;
- 13 податківців;
- 57 працівників Державної лісової охорони;
- 31 працівник органів і підрозділів цивільного захисту;
- та інші посадові особи.
До суду скеровано 2 710 обвинувальних актів стосовно 2 924 осіб.
Крім того, затримано 776 осіб, причетних до тяжких злочинів.