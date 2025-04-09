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З початку року ДБР вже передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів

У провадженнях фігурують нардеп, два посадовці Кабміну та 350 правоохоронців. 

З початку року ДБР вже передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів
Фото ілюстративне
Фото: скрін

Від початку 2025 року ДБР вже передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів.

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності високопосадовців і правоохоронців, причетних до корупційних злочинів. Лише у першому кварталі 2025 року слідчі ДБР завершили розслідування 1 986 кримінальних проваджень, за результатами яких обвинувальні акти вже скеровано до суду", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства. 

У цих провадженнях фігурують 2 тисячі 182 особи, зокрема:

  • 1 народний депутат України;
  • 2 члени Кабінету Міністрів;
  • 5 суддів;
  • 350 правоохоронців;
  • 29 митників;
  • 34 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 14 прокурорів;
  • 14 податківців;
  • 47 працівників Державної лісової охорони;
  • 24 працівники органів і підрозділів цивільного захисту;
  • та інші.

Усього з початку 2025 року ДБР розслідувало 172 655 кримінальних проваджень. Із них:

  • 51 тисячі 858 – відкрито цього року;
  • 6 тисяч 190 – завершено;
  • 159 тисяч 515 – залишаються в роботі.

Фото: ДБР

  • Нещодавно у Києві затримали депутата Житомирської облради, який за $10 тисяч обіцяв влаштувати чоловіка на роботу до держустанови.
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