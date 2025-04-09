З початку року ДБР вже передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів

У провадженнях фігурують нардеп, два посадовці Кабміну та 350 правоохоронців.

Від початку 2025 року ДБР вже передало до суду майже 2 тисячі обвинувальних актів.

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності високопосадовців і правоохоронців, причетних до корупційних злочинів. Лише у першому кварталі 2025 року слідчі ДБР завершили розслідування 1 986 кримінальних проваджень, за результатами яких обвинувальні акти вже скеровано до суду", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У цих провадженнях фігурують 2 тисячі 182 особи, зокрема:

1 народний депутат України;

2 члени Кабінету Міністрів;

5 суддів;

350 правоохоронців;

29 митників;

34 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;

14 прокурорів;

14 податківців;

47 працівників Державної лісової охорони;

24 працівники органів і підрозділів цивільного захисту;

та інші.

Усього з початку 2025 року ДБР розслідувало 172 655 кримінальних проваджень. Із них:

51 тисячі 858 – відкрито цього року;

6 тисяч 190 – завершено;

159 тисяч 515 – залишаються в роботі.

Фото: ДБР