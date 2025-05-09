Ексочільницю Дніпропетровської обласної МСЕК підозрюють у тому, що вона не задекларувала майно на 3 млн грн

Серед іншого, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також її перевіряють на причетність до видачі фіктивних довідок про інвалідність.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.

Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Крім того, Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.

Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Розслідування триває, зокрема перевіряється причетність підозрюваної до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність.