Ізраїль просить МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу та Галланта

Ізраїль просить суддів Міжнародного кримінального суду відкликати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і ексміністра оборони Йоава Галланта.
Про це пише Reuters.
11 травня ввечері на сайті МКС з'явилася інформація про те, що Ізраїль звернувся до суду з проханням наказати прокуратурі призупинити розслідування злочинів, скоєних на палестинських територіях.
Документи датовані 9 травня та підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.
- 21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його колишнього керівника оборони, а також лідера ХАМАС Ібрагіма аль-Масрі за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності в конфлікті в Газі.
- У лютому МКС заявив, що судді відкликали ордер на арешт аль-Масрі, також відомого як Мохаммед Дейф, після достовірних повідомлень про його смерть.