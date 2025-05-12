Ізраїль просить МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу та Галланта

Ізраїль просить суддів Міжнародного кримінального суду відкликати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і ексміністра оборони Йоава Галланта.

Про це пише Reuters.

11 травня ввечері на сайті МКС з'явилася інформація про те, що Ізраїль звернувся до суду з проханням наказати прокуратурі призупинити розслідування злочинів, скоєних на палестинських територіях.

Документи датовані 9 травня та підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.