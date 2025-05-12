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Ізраїль просить МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу та Галланта

Документи датовані 9 травня і підписані заступником генпрокурора Ізраїлю Гіландом Ноамом.

Ізраїль просить МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу та Галланта
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Ізраїль просить суддів Міжнародного кримінального суду відкликати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і ексміністра оборони Йоава Галланта.

Про це пише Reuters.

11 травня ввечері на сайті МКС  з'явилася інформація про те, що Ізраїль звернувся до суду з проханням наказати прокуратурі призупинити розслідування злочинів, скоєних на палестинських територіях.

Документи датовані 9 травня та підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.

  • 21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його колишнього керівника оборони, а також лідера ХАМАС Ібрагіма аль-Масрі за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності в конфлікті в Газі.
  • У лютому МКС заявив, що судді відкликали ордер на арешт аль-Масрі, також відомого як Мохаммед Дейф, після достовірних повідомлень про його смерть.
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