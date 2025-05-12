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МЗС Польщі припинить роботу генконсульства Росії в Кракові

Сьогодні посла Росії викликали до МЗС, щоб оголосити йому про це рішення.

МЗС Польщі припинить роботу генконсульства Росії в Кракові
МЗС Польщі
Фото: МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії, щоб офіційно оголосити йому про намір Варшави припинити роботу генконсульства РФ у Кракові. У цьому місті припинять роботу троє російських дипломатів.

Про це заявили на брифінгу заступниця голови МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис і речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ

"Згода (на функціонування генконсульства, – ред.) скасовується у формі дипломатичної ноти. Посол РФ запрошений до Міністерства на 15:00 (16:00 за київським часом, - ред)", - сказав Вронський.

За словами Мосціцької-Дендис, відповідно до Віденської конвенції про консульські відносини, російський дипломат отримає ноту про скасування згоди на функціонування дипломатичної установи – генконсульства РФ у Кракові. Вона зазначила, що російській стороні буде визначено термін, до якого її дипломати повинні будуть залишити Краків.

"Як правило, він не коротший ніж 30 днів на закриття дипломатичної установи", - додала дипломатка. 

Донині на рівні генконсульств Росія мала в Польщі представництва у Кракові та Гданську. Тепер залишається тільки Гданськ. 

Мосціцька-Дендис також зазначила, що Варшава наразі не отримувала від Москви офіційної реакції. Однак, росЗМІ цітують пресаташе МЗС Марію Захарову, яка на брифінгу назвала майбутнє закриття консульства "неадекватним кроком" і пообіцяла "адекватну" відповідь.

  • Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб. Після цього голова МЗС Радослав Сікорський заявив, що відкликає дозвіл на роботу консульства РФ у Кракові.
  • У жовтні 2024 року Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках. Сікорський наголошував, що країна може закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі. 
  • Пожежа в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024. Тоді нхто не постраждав, але комплекс вигорів повністю. 
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