МЗС Польщі припинить роботу генконсульства Росії в Кракові

Сьогодні посла Росії викликали до МЗС, щоб оголосити йому про це рішення.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії, щоб офіційно оголосити йому про намір Варшави припинити роботу генконсульства РФ у Кракові. У цьому місті припинять роботу троє російських дипломатів.

Про це заявили на брифінгу заступниця голови МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис і речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

"Згода (на функціонування генконсульства, – ред.) скасовується у формі дипломатичної ноти. Посол РФ запрошений до Міністерства на 15:00 (16:00 за київським часом, - ред)", - сказав Вронський.

За словами Мосціцької-Дендис, відповідно до Віденської конвенції про консульські відносини, російський дипломат отримає ноту про скасування згоди на функціонування дипломатичної установи – генконсульства РФ у Кракові. Вона зазначила, що російській стороні буде визначено термін, до якого її дипломати повинні будуть залишити Краків.

"Як правило, він не коротший ніж 30 днів на закриття дипломатичної установи", - додала дипломатка.

Донині на рівні генконсульств Росія мала в Польщі представництва у Кракові та Гданську. Тепер залишається тільки Гданськ.

Мосціцька-Дендис також зазначила, що Варшава наразі не отримувала від Москви офіційної реакції. Однак, росЗМІ цітують пресаташе МЗС Марію Захарову, яка на брифінгу назвала майбутнє закриття консульства "неадекватним кроком" і пообіцяла "адекватну" відповідь.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб. Після цього голова МЗС Радослав Сікорський заявив, що відкликає дозвіл на роботу консульства РФ у Кракові.

У жовтні 2024 року Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках. Сікорський наголошував, що країна може закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі.