Робітнича партія Курдистану оголосила про саморозпуск та роззброєння

Робітнича партія Курдистану оголосила, що вирішила роззброїтися та саморозпуститися після оголошення припинення вогню 1 березня.
Про це пишуть АР та The Guardian.
Це сталося через кілька днів після скликання партійного з'їзду на півночі Іраку. У лютому лідер Робітничої партії Курдистану Абдулла Оджалан, який з 1999 року перебуває ув'язнений на острові поблизу Стамбула, закликав скликати з'їзд та офіційно прийняти рішення про розпуск.
Незрозуміло, чи запропонує Туреччина безпечний проїзд для керівництва угруповання до третіх країн та чи оголосить амністію для тисяч бойовиків, якщо вони повернуться додому. Згідно із заявою, РПК заявила, що її ув'язнений лідер Абдулла Оджалан має очолити політичний процес.
Туреччина та її західні союзники внесли угрупування до списку терористичних організацій.
Туреччина зараз стикнулася із проблемою, як реагувати на вимоги РПК та прокурдської партії DEM щодо покращення прав цієї етнічної групи. Вони закликають до визнання курдської ідентичності та культури в конституції країни та дозволу на викладання курдської мови в школах, а також до делегування більших повноважень місцевій владі на південному сході Туреччини, де курдська більшість складає більшість населення.
Загалом курди становлять майже п'яту частину 90-мільйонного населення Туреччини.
- 1 березня РПК оголосила про одностороннє припинення вогню, але додала певні умови, зокрема створення правової бази для мирних переговорів.
- PПК – підпільне курдське сепаратистське угруповання, що діє переважно на півночі Іраку й південному сході Туреччини. Визнана терористичним угруповання не лише в Туреччині, а й інших країнах, зокрема США.
- Угрупування вело бойові дії проти Туреччини із 1984 року, спочатку прагнучи створити незалежну курдську державу, а потім змінила свої вимоги на більшу автономію та права для курдів. Минулі спроби припинення вогню, особливо у 2013-2015 роках, зазнали краху.
- З тих пір, як Оджалана ув'язнили в 1999 році, робилися різні спроби припинити кровопролиття, під час якого загинули понад 40 000 людей.
- Після провалу останнього раунду мирних переговорів у 2015 році подальші контакти не відбувалися до жовтня, допоки Реджеп Тайіп Ердоган не запропонував несподіваний "мирний жест".