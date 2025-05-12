Робітнича партія Курдистану оголосила про саморозпуск та роззброєння

Незрозуміло, чи запропонує Туреччина безпечний проїзд для керівництва угруповання до третіх країн та чи оголосить амністію для бойовиків.

Прихильники турецької прокурдської Партії народної рівності та демократії на мітингу після заяви Оджалана.

Робітнича партія Курдистану оголосила, що вирішила роззброїтися та саморозпуститися після оголошення припинення вогню 1 березня.

Про це пишуть АР та The Guardian.

Це сталося через кілька днів після скликання партійного з'їзду на півночі Іраку. У лютому лідер Робітничої партії Курдистану Абдулла Оджалан, який з 1999 року перебуває ув'язнений на острові поблизу Стамбула, закликав скликати з'їзд та офіційно прийняти рішення про розпуск.

Незрозуміло, чи запропонує Туреччина безпечний проїзд для керівництва угруповання до третіх країн та чи оголосить амністію для тисяч бойовиків, якщо вони повернуться додому. Згідно із заявою, РПК заявила, що її ув'язнений лідер Абдулла Оджалан має очолити політичний процес.

Туреччина та її західні союзники внесли угрупування до списку терористичних організацій.

Туреччина зараз стикнулася із проблемою, як реагувати на вимоги РПК та прокурдської партії DEM щодо покращення прав цієї етнічної групи. Вони закликають до визнання курдської ідентичності та культури в конституції країни та дозволу на викладання курдської мови в школах, а також до делегування більших повноважень місцевій владі на південному сході Туреччини, де курдська більшість складає більшість населення.

Загалом курди становлять майже п'яту частину 90-мільйонного населення Туреччини.

1 березня РПК оголосила про одностороннє припинення вогню, але додала певні умови, зокрема створення правової бази для мирних переговорів.