Трамп сподівається, що переговори у Стамбулі будуть продуктивними

Президент США зазначив, що на війні "гинуть солдати, хоч і не американські".

Президент США Дональд Трамп вважає, що російсько-українські переговори, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі, є "дуже важливими".

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей", - сказав Трамп.

Трамп вважає, що ці переговори можуть зупинити "криваву баню", якою він називає війну Росії проти України. Він зазначив, що щодня на полі бою гинуть солдати.

"Це не американські солдати, вони з Росії та України, але це теж люди", - додав президент США.

Він також зауважив, що в нього заплановано "багато зустрічей", але він розмірковує над візитом в Туреччину.