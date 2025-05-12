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Трамп сподівається, що переговори у Стамбулі будуть продуктивними

Президент США зазначив, що на війні "гинуть солдати, хоч і не американські". 

Трамп сподівається, що переговори у Стамбулі будуть продуктивними
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вважає, що російсько-українські переговори, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі, є "дуже важливими". 

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей", - сказав Трамп. 

Трамп вважає, що ці переговори можуть зупинити "криваву баню", якою він називає війну Росії проти України. Він зазначив, що щодня на полі бою гинуть солдати.

"Це не американські солдати, вони з Росії та України, але це теж люди", - додав президент США.

Він також зауважив, що в нього заплановано "багато зустрічей", але він розмірковує над візитом в Туреччину.

  • Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі. 
  • Трамп зазначив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч. Він пояснив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно". 
  • Президент України Зеленський відповів, що Україна чекає на повне припинення вогню. Він також повідомив, що в четвер зустрінеться з Владіміром Путіним у Туреччині особисто. 
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