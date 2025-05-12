Протягом тижня сапери ДСНС знищили понад 550 вибухонебезпечних предметів

Протягом тижня сапери ДСНС знешкодили понад 550 вибухонебезпечних предметів на Харківщині. Через ворожі міни загинули двоє людей, шестеро зазнали поранень.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Артем Астахов.

Упродовж тижня сапери ДСНС знешкодили 558 вибухонебезпечних предметів. З початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки знешкодили понад 118 тисяч.

Також упродовж тижня зафіксовано 6 випадків підривів цивільних на ворожих мінах: 2 загиблих, 6 поранених, зокрема 11-річна дитина. Всього з початку бойових дій 104 людини загинули від ворожих мін, 290 — поранені.

Унаслідок російських обстрілів виникло 16 пожеж, 46 пожеж сталися в екосистемах, знищено 408 га сухої рослинності.

Зафіксовано 14 лісових пожеж, найбільша — в Борівському лісництві (110 га).