Росіяни за чотири дні завдали 420 ударів по Сумщині, загинули люди

За чотири дні, 8–11 травня, російська армія 420 разів обстріляла Сумську область. Унаслідок російського терору 4 людей загинули, 8 – поранені.

Про це інформує Сумська ОВА.

З 8 по 11 травня ворог 420 разів обстрілював території Сумщини. Найбільше росіяни атакували Сумський, Шосткинський і Конотопський райони.

Унаслідок обстрілів загинули 4 людини, ще 8 – поранені.

Пошкоджено понад 50 приватних будинків, триповерховий житловий будинок, десятки об'єктів господарювання, магазин, авто, критичну інфраструктуру.

"Росіяни цілеспрямовано б’ють по енергетичній інфраструктурі. На вихідних через ворожі обстріли були знеструмлені понад 3700 абонентів у двох громадах Сумського району", — додають в ОВА.