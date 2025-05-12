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​На Донеччині затримали ворожу агентку, яка коригувала удари росіян по Краматорську та Слов’янську

Зрадницею виявилася 50-річна працівниця закладу харчування, який відвідували військові.

​На Донеччині затримали ворожу агентку, яка коригувала удари росіян по Краматорську та Слов’янську
Фото: СБУ

На Донеччині контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) -  вона коригувала повітряні атаки росіян. Ворога найбільше цікавили локації особового складу і техніки українських військ в Краматорську та Слов’янську.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Окупанти дистанційно завербували 50-річну працівницю місцевого закладу харчування, який відвідували військові. Зрадниця приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхні авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації  жінка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату.

В подальшому такі відеозвіти вона направляла до російського ГРУ через "зв’язкову" – співробітницю шпиталю Міноборони РФ, особу якої вже встановлено. Саме вона завербувала агентку на одному з проросійських Телеграм-каналів, де та залишала антиукраїнські коментарі.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучили два мобільні телефони із доказами роботи на воєнну розвідку Росії. Слідчі  повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу  (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше 15 років тюрми отримав агент розвідки РФ, який наводив ворожі авіабомби на захисників Харкова.
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