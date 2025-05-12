Зеленський: з початку повномасштабної війни понад 110 тисяч українських військових отримали держнагороди

"Наше завдання – ніколи не втратити всього, чого ми вже досягли".

За час повномасштабної війни понад 110 тисяч українців із різних складових Сил оборони та безпеки відзначені державними нагородами.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"На сьогодні за весь час повномасштабної війни вже більш ніж 110 тисяч українців та українок із різних складових Сил оборони та безпеки відзначені державними нагородами. І це лише частина хоробрості нашого народу, тільки частина того героїзму, який дає змогу нам сьогодні бути впевненими, що Україна своє власне достойне місце у світі відвоювала. Наше завдання – ніколи не втратити всього, чого ми вже досягли", – підкреслив президент.

Глава держави наголосив, що "наше завдання – закріпити силу українського народу та примножувати її. Також – берегти пам’ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн", наголосив Зеленський.