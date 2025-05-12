​Командувач Нацгвардії не відсторонений від виконання службових обовʼязків, - НГУ

Олександр Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки у штатному режимі.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

"З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.

