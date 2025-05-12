​Командувач Нацгвардії не відсторонений від виконання службових обовʼязків, - НГУ

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків.
Про це повідомила пресслужба НГУ.
"З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.
- У суботу ZN.UA із посиланням на власні джерела повідомило, що НАБУ 9 і 10 травня провели обшуки в посадовці НБУ, зокрема - в командувача Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.
- У МВС того ж дня повідомили про відсторонення шістьох керівників ланки матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.
- На тлі повідомлень про слідчі дії з заявами на захист Півненка виступили українські військові, зокрема командир корпусу "Азов" Денис Прокопенко. "Я можу стверджувати, що бригадний генерал Півненко робить все можливе для забезпечення підрозділів усім необхідним для виконання бойових завдань на фронті, дослуховується до конструктивних пропозицій знизу, звертає увагу на проблемні моменти, намагаючись оперативно вирішити їх. Ми вчимося у нього, а він вчиться у нас", – сказав він.
- НАБУ і САП заявили, що не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості.