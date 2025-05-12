У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Командувач Нацгвардії не відсторонений від виконання службових обовʼязків, - НГУ

Олександр Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки у штатному режимі.

​Командувач Нацгвардії не відсторонений від виконання службових обовʼязків, - НГУ
Олександр Півненко
Фото: Wikimedia

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

"З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Півненко продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.

  • У суботу ZN.UA із посиланням на власні джерела повідомило, що НАБУ 9 і 10 травня провели обшуки в посадовці НБУ, зокрема - в командувача Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.
  • У МВС того ж дня повідомили про відсторонення шістьох керівників ланки матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.
  • На тлі повідомлень про слідчі дії з заявами на захист Півненка виступили українські військові, зокрема командир корпусу "Азов" Денис Прокопенко. "Я можу стверджувати, що бригадний генерал Півненко робить все можливе для забезпечення підрозділів усім необхідним для виконання бойових завдань на фронті, дослуховується до конструктивних пропозицій знизу, звертає увагу на проблемні моменти, намагаючись оперативно вирішити їх. Ми вчимося у нього, а він вчиться у нас", – сказав він. 
  • НАБУ і САП заявили, що не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості. 
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies