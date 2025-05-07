Через вибух міни на Харківщині загинули двоє цивільних

У Харківській області двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху міни, ще один отримав поранення.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“У місті Ізюм троє чоловіків знайшли в посадці міну ПОМ-2, яка залишилася з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями РФ. Через деякий час боєприпас здетонував”, - розповіли в поліції.
Внаслідок вибуху 28 та 40-річні чоловіки отримали смертельні поранення, 30-річний чоловік зазнав поранень, його шпиталізували.
Правоохоронці закликали бути вкрай обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велися активні бойові дії.
Якщо ви виявили підозрілий предмет або об’єкт, зовні схожий на вибухонебезпечний:
- не наближайтеся до нього
- не намагайтеся його пересунути, розібрати або самостійно знешкодити
- За можливості обгородіть місце знахідки та негайно повідомте про це до поліції на спецлінію 102 або до служби порятунку – 101.