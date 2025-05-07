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Через вибух міни на Харківщині загинули двоє цивільних

Ще один отримав поранення.

Через вибух міни на Харківщині загинули двоє цивільних
Ілюстративне фото

У Харківській області двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху міни, ще один отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У місті Ізюм троє чоловіків знайшли в посадці міну ПОМ-2, яка залишилася з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями РФ. Через деякий час боєприпас здетонував”, - розповіли в поліції.

Внаслідок вибуху 28 та 40-річні чоловіки отримали смертельні поранення, 30-річний чоловік зазнав поранень, його шпиталізували.

Правоохоронці закликали бути вкрай обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велися активні бойові дії.

Якщо ви виявили підозрілий предмет або об’єкт, зовні схожий на вибухонебезпечний:

  • не наближайтеся до нього
  • не намагайтеся його пересунути, розібрати або самостійно знешкодити
  • За можливості обгородіть місце знахідки та негайно повідомте про це до поліції на спецлінію 102 або до служби порятунку – 101.
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