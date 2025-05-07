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Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги

До цього пакету увійшли засоби розмінування, боєприпаси, ракети, стрілецька зброя тощо.

Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги
інженерна техніка в прикордонні Курської області: Wisent 1MC зі штатно-встановленим ДЗ «Контакт-1», шахтним плугом Route Opening
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

ФРН передала Україні нову партію військової допомоги.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

До нового пакету допомоги увійшли:

  • 66 транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP);
  • 4 транспортних засоби кінетичного захисту;
  • 3 колісних гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією).
  • ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM; 
  • боєприпаси для танків LEOPARD-2; 
  • 38 тис. набоїв для зеніток Gepard;
  • 27 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм; 
  • 1 тис. артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.

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Також Німеччина передала 70 розвідувальних БпЛА VECTOR із запасними частинами, 150 безпілотників HF-1 та 20 наземних безпілотних апаратів.

Україна отримала, крім того: 

  • 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами;
  • 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами; 
  • 2 плуги для розмінування; 
  • 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження;
  • лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, водолазні скутери, транспортні засоби прикордонної служби.

До пакету допомоги увійшли протитанкові гранатомети RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, турнікети та спальні мішки.
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