Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги

До пакету допомоги увійшли протитанкові гранатомети RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, турнікети та спальні мішки.

Україна отримала, крім того:

Також Німеччина передала 70 розвідувальних БпЛА VECTOR із запасними частинами, 150 безпілотників HF-1 та 20 наземних безпілотних апаратів.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини .

інженерна техніка в прикордонні Курської області: Wisent 1MC зі штатно-встановленим ДЗ «Контакт-1», шахтним плугом Route Opening

До цього пакету увійшли засоби розмінування, боєприпаси, ракети, стрілецька зброя тощо.

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