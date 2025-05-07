Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги

ФРН передала Україні нову партію військової допомоги.
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.
До нового пакету допомоги увійшли:
- 66 транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP);
- 4 транспортних засоби кінетичного захисту;
- 3 колісних гаубиці Zuzana-2 (проєкт, що фінансується спільно з Данією та Норвегією).
- ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM;
- боєприпаси для танків LEOPARD-2;
- 38 тис. набоїв для зеніток Gepard;
- 27 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- 1 тис. артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.
Також Німеччина передала 70 розвідувальних БпЛА VECTOR із запасними частинами, 150 безпілотників HF-1 та 20 наземних безпілотних апаратів.
Україна отримала, крім того:
- 6 машин Bergepanzer-2 із запасними частинами;
- 4 машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами;
- 2 плуги для розмінування;
- 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження;
- лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, водолазні скутери, транспортні засоби прикордонної служби.
До пакету допомоги увійшли протитанкові гранатомети RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, турнікети та спальні мішки.