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Експрацівника Рівненської АЕС затримали під час підготовки удару рашистів по ЛЕП, яка живить столичний регіон

Йому загрожує довічне.

Експрацівника Рівненської АЕС затримали під час підготовки удару рашистів по ЛЕП, яка живить столичний регіон
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ) на Рівненщині. Він готував повітряну атаку рашистів по лініях електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та весь столичний регіон України, передає СБУ. 

За матеріалами справи, фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.

Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом «маячка» окупанти планували спрямувати «Шахеди», щоб знеструмити столичну агломерацію.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об’єкта.

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Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов «зв’язковий» воєнної розвідки РФ з підмосков’я і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання.

Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС.

Після цього він приховано пробирався до «цілі» через відкриту місцевість, а добравшись – намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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