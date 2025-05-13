Ексголова окупаційної адміністрації Каховки Павло Філіпчук заочно отримав 15 років тюрми

Філіпчук пішов на співпрацю з російськими загарбниками у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Суд призначив 15 років ув’язнення Павлу Філіпчуку — чоловіку, який під час окупації погодився очолити так звану «адміністрацію» міста Каховка на Херсонщині. Вирок винесено заочно, на основі доказів, які зібрала Служба безпеки України, повідомляє Херсонська ОВА.

Філіпчук пішов на співпрацю з російськими загарбниками у перші місяці повномасштабного вторгнення. Після захоплення Каховки він добровільно зайняв керівну «посаду» в окупаційній владі. Звідти займався впровадженням російських порядків — реєстрував бізнес за російськими законами, керував фінансуванням окупаційної адміністрації з бюджету РФ, а також публічно підтримував агресію проти України.

Крім цього, він закликав мешканців Каховки «підтримати» нову владу й організовував показову роздачу так званої «гуманітарки» від росіян. Усе це — з метою зміцнити вплив окупантів і створити ілюзію законності їхніх дій.

Суд визнав Філіпчука винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Крім тюремного строку, йому також призначено конфіскацію майна й заборону займати державні посади протягом 15 років.

Філіпчук наразі у розшуку. Відлік покарання почнеться після його затримання.