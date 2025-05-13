За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 180 ворожих повітряних цілей

Це- 94 "шахеди" та безпілотники інших типів.

За минулий тиждень засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 180 одиниць повітряної розвідки та нападу ворога.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Знищені повітряні цілі:

БпЛА Shahed-131/136 — 94 од.;

БпЛА Орлан 10/30 — 6 од.;

БпЛА Zala — 12 од.;

БпЛА Supercam — 10 од.;

БпЛА "Ланцет" — 12 од.;

БпЛА "Молнія" — 41 од.

БпЛА "Привіт-82" — 5 од.

Як повідомлялося, з початку року Сили оборони знищили понад 6 тисяч російських артилерійських систем на полі бою.