За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 180 ворожих повітряних цілей

За минулий тиждень засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 180 одиниць повітряної розвідки та нападу ворога.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Знищені повітряні цілі:
- БпЛА Shahed-131/136 — 94 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 6 од.;
- БпЛА Zala — 12 од.;
- БпЛА Supercam — 10 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 12 од.;
- БпЛА "Молнія" — 41 од.
- БпЛА "Привіт-82" — 5 од.
Як повідомлялося, з початку року Сили оборони знищили понад 6 тисяч російських артилерійських систем на полі бою.