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За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 180 ворожих повітряних цілей

Це- 94 "шахеди" та безпілотники інших типів. 

За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 180 ворожих повітряних цілей
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

За минулий тиждень засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 180 одиниць повітряної розвідки та нападу ворога.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Знищені повітряні цілі: 

  • БпЛА Shahed-131/136 — 94 од.; 
  • БпЛА Орлан 10/30 — 6 од.; 
  • БпЛА Zala — 12 од.; 
  • БпЛА Supercam — 10 од.; 
  • БпЛА "Ланцет" — 12 од.; 
  • БпЛА "Молнія" — 41 од.
  • БпЛА "Привіт-82" — 5 од. 

Як повідомлялося, з початку року Сили оборони знищили понад 6 тисяч російських артилерійських систем на полі бою. 
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