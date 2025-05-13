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СБУ та поліція викрили кількох паліїв, які працювали на замовлення російських спецслужб

Окупанти залучили до виконання злочинів, зокрема, підлітка. 

СБУ та поліція викрили кількох паліїв, які працювали на замовлення російських спецслужб
затримання палія

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п’ятьох осіб, яких підозрюють у виконанні диверсійних завдань російських спецслужб. 

затримання палія
затримання палія

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Силовики встановили, що затримані здійснювали серійні підпали в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях для дестабілізації ситуації в Україні.

затримання палія
затримання палія

Зокрема, у Кривому Розі затримали підлітка, який намагався підпалити синагогу за вказівкою з Росії. За даними слідства, він підготував два «коктейлі Молотова» та підпалив вхідні двері будівлі. Після злочину жодних обіцяних грошей від кураторів нападник не отримав.

У Дніпропетровській області затримали двох дезертирів, які підпалили військовий пікап ЗСУ та планували виготовити вибуховий пристрій для теракту. СБУ затримала їх після першого підпалу.

На Харківщині затримали 22-річного агента ФСБ, який підпалював релейні та батарейні шафи «Укрзалізниці». За інформацією СБУ, це могло вивести з ладу обладнання, що забезпечує рух військових ешелонів.

У Києві затримали студента з Вінницької області, який намагався підпалити службовий автомобіль оператора БпЛА Нацгвардії.

затримання палія
затримання палія

Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про ч. 2 ст. 113 (диверсія), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання ЗСУ) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна підпалом). Затриманим загрожує до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
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