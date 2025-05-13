Служба безпеки України та Національна поліція затримали п’ятьох осіб, яких підозрюють у виконанні диверсійних завдань російських спецслужб.

затримання палія

Про це йдеться на сайті СБУ.

Силовики встановили, що затримані здійснювали серійні підпали в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях для дестабілізації ситуації в Україні.

затримання палія

Зокрема, у Кривому Розі затримали підлітка, який намагався підпалити синагогу за вказівкою з Росії. За даними слідства, він підготував два «коктейлі Молотова» та підпалив вхідні двері будівлі. Після злочину жодних обіцяних грошей від кураторів нападник не отримав.

У Дніпропетровській області затримали двох дезертирів, які підпалили військовий пікап ЗСУ та планували виготовити вибуховий пристрій для теракту. СБУ затримала їх після першого підпалу.

На Харківщині затримали 22-річного агента ФСБ, який підпалював релейні та батарейні шафи «Укрзалізниці». За інформацією СБУ, це могло вивести з ладу обладнання, що забезпечує рух військових ешелонів.

У Києві затримали студента з Вінницької області, який намагався підпалити службовий автомобіль оператора БпЛА Нацгвардії.

затримання палія

Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про ч. 2 ст. 113 (диверсія), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання ЗСУ) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна підпалом). Затриманим загрожує до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.