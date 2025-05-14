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Уряд виключив чотири непрацюючі індустріальні парки з реєстру

Причина – відсутність учасників, тобто промислових виробників, протягом трьох років з моменту включення в реєстр.

Уряд виключив чотири непрацюючі індустріальні парки з реєстру
заступник міністра економіки Віталій Кіндратів
Фото: nipo.gov.ua

Кабінет міністрів 13 травня ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із Реєстру індустріальних парків України, передає урядовий портал.  

Причина – відсутність учасників, тобто промислових виробників, протягом трьох років з моменту включення в реєстр. У цих парках не проводилась господарська діяльність, направлена на розвиток території і залучення учасників та інших суб’єктів.

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Водночас виключення індустріального парку з Реєстру не означає його ліквідацію. Він може продовжувати функціонувати, однак без права на державну підтримку та стимули.

«Індустріальні парки – це дієвий інструмент економічного зростання. Але для ефективної роботи вони повинні відповідати нормам законодавства. Відсутність учасників показує відсутність зацікавленості з боку промислових підприємств до цих парків. Водночас виключення з Реєстру не є кінцевим вироком: вже через шість місяців парк може повторно податися до включення, провівши роботу над помилками», – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

З Реєстру виключено наступні індустріальні парки:

  • «iPark» (Одеська область, с. Візирка, створений у 2014 році);
  • «Яворівський» (Львівська область, Яворівський район, створений у 2017 році);
  • «Ланнівський» (Полтавська область, смт Ланна, створений у 2017 році);
  • «E40 Industrial Park» (Київська область, Бучанський район, створений у 2021 році).

Станом на зараз у реєстрі 97 індустріальних парків. 37 з них нові, створені впродовж 2024-2025 рр.

Станом на звітний період в індустріальних парках були збудовані або перебували в процесі будівництва 25 заводів. Було побудовано понад 100 тис. кв.м. промислової нерухомості для розміщення нових або релокованих підприємств, і доступні близько 200 МВт електричної потужності для приєднання.
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