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Міненерго: підготовка до наступного опалювального сезону триває згідно з графіком

Підготовка до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років почалася одразу після завершення попереднього.

Міненерго: підготовка до наступного опалювального сезону триває згідно з графіком
Фото: unian.net

Енергетики розпочали підготовку до осінньо-зимового опалювального сезону 2025-2026 років одразу після завершення попереднього і продовжують виконання відповідних робіт згідно із затвердженими графіками.

Як пише пресслужба Міненерго, про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Він сказав, що антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, і усі заплановані заходи реалізуються в повному обсязі. Пріоритетним є напрямок відновлення генерації.

Також затвердили графіки планових ремонтів на електростанціях та інших обʼєктах і графіки відновлення обладнання на 2025 рік. Колісник зазначив, що ці графіки розроблено так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та щоб була можливість покривати потреби споживання. 

"Держава контролює чітке дотримання цих графіків ремонтних робіт усіма енергокомпаніями", – запевнив він.

У підготовці до ОЗП враховується унікальний досвід, набутий енергетиками під час проходження трьох воєнних зим. Заступник міністра також зазначив, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна і  планових відключень електроенергії не передбачено. 

Він наголосив, що вживаються всі необхідні заходи, щоб не допустити дефіциту в період спеки і погодних коливань, а єдина можлива причина застосування обмежень електропостачання – це російські удари по енергетичній інфраструктурі.
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