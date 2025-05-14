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Міністр фінансів України відвідає саміт міністрів фінансів G7 у Канаді

У нього заплановані перемовини із канадським колегою.

Міністр фінансів України відвідає саміт міністрів фінансів G7 у Канаді
Сергій Марченко
Фото: Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України Сергій Марченко наступного тижня вирушить до Канади, де відбудеться щорічна зустріч міністрів фінансів країн «Групи семи», пише Bloomberg.

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Як повідомив представник уряду Канади, спочатку Марченко проведе зустріч із міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем. Очікується, що вони дадуть спільну пресконференцію.

Участь у саміті також підтвердив міністр фінансів США Скотт Бессент. Зустріч триватиме з 20 по 22 травня.

  • Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив Володимира Зеленського взяти участь у червневому саміті лідерів G7.
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