Міністр фінансів України відвідає саміт міністрів фінансів G7 у Канаді

У нього заплановані перемовини із канадським колегою.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наступного тижня вирушить до Канади, де відбудеться щорічна зустріч міністрів фінансів країн «Групи семи», пише Bloomberg.

Як повідомив представник уряду Канади, спочатку Марченко проведе зустріч із міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем. Очікується, що вони дадуть спільну пресконференцію.

Участь у саміті також підтвердив міністр фінансів США Скотт Бессент. Зустріч триватиме з 20 по 22 травня.