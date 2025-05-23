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Повітряні Cили ЗСУ завдали удару по передовому командному пункту противника, — Генштаб

Пошкоджена споруда, де розміщувалися російські окупанти.

Повітряні Cили ЗСУ завдали удару по передовому командному пункту противника, — Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

21 травня Повітряні Cили Збройних Сил України завдали успішного удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті (ТОТ Донецької області). 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Унаслідок успішного удару Повітряних сил ЗСУ по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог. 

Цей удар серйозно знижує здатність РФ планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту. 

"Сили Оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир", — наголошують у Генштабі.

  • 19 квітня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
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