Повітряні Cили ЗСУ завдали удару по передовому командному пункту противника, — Генштаб

21 травня Повітряні Cили Збройних Сил України завдали успішного удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті (ТОТ Донецької області).

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Унаслідок успішного удару Повітряних сил ЗСУ по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.

Цей удар серйозно знижує здатність РФ планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту.

"Сили Оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир", — наголошують у Генштабі.

19 квітня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.