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СБУ викрила 176 громадян Росії, які володіли землею під Києвом

Їхні ділянки повернули у власність України. 

СБУ викрила 176 громадян Росії, які володіли землею під Києвом
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

Служба безпеки викрила 176 громадян Росії, які володіли землею під Києвом. У державну власність України повернуто майже 100 га сільськогосподарських угідь. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що за результатами перевірки реєстрів Держгеокадастру, СБУ виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців РФ. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.

"Відповідно до чинного законодавства, лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні. Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру. Оскільки цього не було зроблено профільним органом, СБУ спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян РФ на виявлені наділи", - зазначили в СБУ.

Наразі згідно із процедурою конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.

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