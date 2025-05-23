СБУ викрила 176 громадян Росії, які володіли землею під Києвом

Служба безпеки викрила 176 громадян Росії, які володіли землею під Києвом. У державну власність України повернуто майже 100 га сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що за результатами перевірки реєстрів Держгеокадастру, СБУ виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців РФ. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.

"Відповідно до чинного законодавства, лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні. Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру. Оскільки цього не було зроблено профільним органом, СБУ спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян РФ на виявлені наділи", - зазначили в СБУ.

Наразі згідно із процедурою конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.