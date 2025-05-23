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На Запоріжжі ворог зруйнував артобстрілом приміщення аграрного підприємства, є постраждалі

Впродовж минулої доби окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

На Запоріжжі ворог зруйнував артобстрілом приміщення аграрного підприємства, є постраждалі
Іван Федоров
Фото: Вікі

Вранці очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог атакував Гуляйпільщину: поранені дві людини, зруйновані приміщення аграрного підприємства.

Внаслідок артилерійського обстрілу зруйновані будівлі молочної ферми. Поранення отримали 63-річний чоловік і 52-річна жінка. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує - від госпіталізації вони відмовилися.

Крім того, Іван Федоров повідомив, що впродовж минулої доби окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Двоє чоловіків та жінка постраждали під час ворожих атак по Василівському та Пологівському районах. 

Ворог здійснив 11 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Новоандріївці, Малій Токмачці та Новоіванівці.

412 БпЛА різної модифікації (переважно fpv-дрони) атакували Лобкове, Кам'янське, Степове, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Новопавлівку та Верхню Терсу.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе та Малу Токмачку.

230 артударів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Степового,  Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та освітнього закладу.

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