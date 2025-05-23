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Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 978 700 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 978 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 978700 (+1050) осіб 
  • танків ‒ 10841 (+2) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22575 (+1) 
  • артилерійських систем – 28165 (+43)
  • РСЗВ – 1390 (+2) 
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+0) 
  • літаків – 372 (+0)
  • гелікоптерів – 336 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148) 
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49407 (+139)
  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+0). 

Дані уточнюються. 

Як повідомлялося, з початку року Сили оборони ліквідували 185 000 російських окупантів.

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