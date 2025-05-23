Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 978 700 військових.

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 978 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 978700 (+1050) осіб

танків ‒ 10841 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22575 (+1)

артилерійських систем – 28165 (+43)

РСЗВ – 1390 (+2)

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+0)

літаків – 372 (+0)

гелікоптерів – 336 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148)

крилаті ракети ‒ 3197 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 49407 (+139)

спеціальна техніка ‒ 3895 (+0).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, з початку року Сили оборони ліквідували 185 000 російських окупантів.