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На війні загинув спортсмен Петро Шукалович

Петро Шукалович був чемпіоном України з марафонського бігу та майстром спорту з легкої атлетики.

На війні загинув спортсмен Петро Шукалович
Петро Шукалович
Фото: Спортивний комітет України

На війні проти російських загарбників у Донецькій області загинув чемпіон України з марафонського бігу та майстер спорту з легкої атлетики Петро Шукалович.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

Петро Шукалович був бійцем 4-ї бригади оперативного призначення імені Сергія Михальчука “Рубіж” Національної гвардії України.

З 2015 року Петро Шукалович захищав Україну, двічі був поранений, але щоразу повертався у стрій. 

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“Зі шкільних років Петро присвятив себе бігу. Починав юнаком з дистанцій 1500 і 3000 метрів, згодом — марафони, трейли, командні естафети. Його здобутки добре знали легкоатлетичні арени Львівщини та траси змагань по всій країні”, - розповіли в Спортивному комітеті України.

Спортсмен виступав за “Динамо” і не раз виборював медалі всеукраїнських та міжнародних змагань. Він тричі перемагав у “Могриця Еко-Трейл”, став чемпіоном України з марафонського бігу. А в 2024 році брав участь у престижному RaceProject, де пройшов одразу 16 відрізків естафети. 

У Петра Шукаловича залишилися дружина, також військова, і маленька донька.

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