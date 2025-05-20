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На війні загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов

Він виконував бойове завдання на Сумщині.

На війні загинув майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов
Ілля Ковальов

Виконуючи бойове завдання на Сумщині загинув 21-річний майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов. 

Про це повідомила пресслужба федерації і Житомирський державний університет імені Івана Франка, студентом якого він був.

В дописі сказано, що Ілля Ковальов був третьокурсником та мав звання майстра спорту з сучасного п’ятиборства.

"Наш Герой — Ілля Ковальов мав усе: талант, розум, витримку, мрію, серце, яке боліло за країну. Його знали як щирого, відкритого, цілеспрямованого хлопця. Жив справжньо. Боровся до кінця", - йдеться в дописі. 

Обставини трагедії залишаються невідомі. 

Спортивне звання Ковальов отримав у 2021 році, представляючи ФСТ "Динамо". Його тренерами були Олександр Вигівський та Вадим Тищенко. До повномасштабного вторгнення Ковальов був членом збірної України та мав великий спортивний потенціал. 
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