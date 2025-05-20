Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Битва мобілізаційних ресурсів
Битва мобілізаційних ресурсів
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Укроборонпром співпрацюватиме з бельгійською KNDS у виробництві боєприпасів

Йдеться про спільне комплектування пострілів середнього калібру.

Укроборонпром співпрацюватиме з бельгійською KNDS у виробництві боєприпасів
Олег Гуляк
Фото: Укроборонпром

Одне з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклало Меморандум про співпрацю з KNDS Belgium SA. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.  

Support LB.ua

У документі йдеться про намір організувати спільне комплектування пострілів середнього калібру. Ці боєприпаси застосовуються для ведення вогню з автоматичних гармат і ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, які летять низько.

«Ми поступово розширяємо географію наших міжнародних партнерств, шукаємо та знаходимо нові напрямки взаємодії. Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися у глобальну зброярську промисловість країн НАТО», – розповідає генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

 

KNDS Belgium – відомий у світі проєктувальник і виробник широкого асортименту боєприпасів. Компанія є постачальником для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.
Теми: , , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies