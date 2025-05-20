ЗМІ: Бельгія спробує надати Україні F-16 швидше, ніж планували

Бельгія спробує надати Україні винищувачі F-16 раніше, ніж планувалося.

Як пише "Радіо свобода", про це повідомив журналістам міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі.

"Щодо F-16 – ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін", – сказав він і додав, що, на його думку, це "теж хороша новина".