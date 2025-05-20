ЗМІ: Бельгія спробує надати Україні F-16 швидше, ніж планували

Бельгія спробує надати Україні винищувачі F-16 раніше, ніж планувалося.
Як пише "Радіо свобода", про це повідомив журналістам міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі.
"Щодо F-16 – ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін", – сказав він і додав, що, на його думку, це "теж хороша новина".
- У квітні стало відомо, що цього року Бельгія передасть Україні два F-16 для використання їх на запчастини. Ще два літаки планує передати наступного.
- Перед цим в Брюсселі повідомили, що не зможуть поставити Україні F-16 цього року через затримку постачань зі США.
- Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.
- Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.