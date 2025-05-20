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ЗМІ: Бельгія спробує надати Україні F-16 швидше, ніж планували

Про це сказав міністр оборони Бельгії Тео Франкен. 

ЗМІ: Бельгія спробує надати Україні F-16 швидше, ніж планували
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бельгія спробує надати Україні винищувачі F-16 раніше, ніж планувалося. 

Як пише "Радіо свобода", про це повідомив журналістам міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі.

"Щодо F-16 – ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін", – сказав він і додав, що, на його думку, це "теж хороша новина".

  • У квітні стало відомо, що цього року Бельгія передасть Україні два F-16 для використання їх на запчастини. Ще два літаки планує передати наступного. 
  • Перед цим в Брюсселі повідомили, що не зможуть поставити Україні F-16 цього року через затримку постачань зі США. 
  • Спершу Бельгія збиралася поставити F-16 Україні ще до кінця 2024-го, але не змогла. Винищувачі затрималися через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.
  • Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.
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