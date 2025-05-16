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​Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16

Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та катапультувався.

​Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16
Фото ілюстративне
Фото: Повітряні сили

16 травня 2025 року близько 03.30 був втрачений зв’язок із літаком F-16. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та катапультувався.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил, український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. 

Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Його швидко знайшли та евакуювали.

Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. 

Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначили комісію, яка вже приступила до роботи.
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