​Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16

Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та катапультувався.

16 травня 2025 року близько 03.30 був втрачений зв’язок із літаком F-16. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та катапультувався.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил, український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату.

Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Його швидко знайшли та евакуювали.

Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначили комісію, яка вже приступила до роботи.