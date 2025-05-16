Міністри закордонних справ Польщі та Угорщини посварились через Україну

На зустрічі очільників МЗС країн НАТО у Туреччині стався конфлікт між міністрами з Польщі та Угорщини, пов'язаний з викриттям угорської шпигунської мережі в Україні.

Як пише "Європейська правда", Радослав Сікорський поцікавився у Петера Сіярто, чи правда, що угорська розвідка проводила операції на Закарпатті, і чому Угорщина демонструє ворожість до України, яка зазнала російського вторгнення.

Натомість соратник Віктора Орбана звинуватив свого візаві в тому, що він нібито "один із найбільших прихильників війни", який "повторює наклепницькі тези України проти Угорщини".