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Міністри закордонних справ Польщі та Угорщини посварились через Україну

Радослав Сікорський відстоював інтереси нашої держави.

Міністри закордонних справ Польщі та Угорщини посварились через Україну
Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

На зустрічі очільників МЗС країн НАТО у Туреччині стався конфлікт між міністрами з Польщі та Угорщини, пов'язаний з викриттям угорської шпигунської мережі в Україні.

Як пише "Європейська правда", Радослав Сікорський поцікавився у Петера Сіярто, чи правда, що угорська розвідка проводила операції на Закарпатті, і чому Угорщина демонструє ворожість до України, яка зазнала російського вторгнення.

Натомість соратник Віктора Орбана звинуватив свого візаві в тому, що він нібито "один із найбільших прихильників війни", який "повторює наклепницькі тези України проти Угорщини". 
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