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В Києві затримали жінку, яка пошкодила меморіал на Алеї Героїв

Жінка розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України.

В Києві затримали жінку, яка пошкодила меморіал на Алеї Героїв
В Києві затримали жінку, яка пошкодила меморіал на Алеї Героїв
Фото: Поліція Києва

Поліцейські затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв в Києві.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що громадяни, які проходили повз, намагались завадити жінці, а пізніше її затримали правоохоронці. Свій вчинок жінка пояснити не змогла. 

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Затриману доставили до відділення поліціі, з нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації її дій.

  • В червні минулого року 60-річна жінка зайшла на територію парку "Аскольдова Могила" та з невідомих причин почала зривати та ламати пам’ятні таблички, розбивати лампадки та нівечити державний прапор України на місцях поховання загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.
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