В Києві затримали жінку, яка пошкодила меморіал на Алеї Героїв

Поліцейські затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв в Києві.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.
“33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що громадяни, які проходили повз, намагались завадити жінці, а пізніше її затримали правоохоронці. Свій вчинок жінка пояснити не змогла.
Затриману доставили до відділення поліціі, з нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації її дій.
- У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності.
- В червні минулого року 60-річна жінка зайшла на територію парку "Аскольдова Могила" та з невідомих причин почала зривати та ламати пам’ятні таблички, розбивати лампадки та нівечити державний прапор України на місцях поховання загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.