В Києві затримали жінку, яка пошкодила меморіал на Алеї Героїв

Поліцейські затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв в Києві.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни, які проходили повз, намагались завадити жінці, а пізніше її затримали правоохоронці. Свій вчинок жінка пояснити не змогла.

Затриману доставили до відділення поліціі, з нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації її дій.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності.