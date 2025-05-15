ВАКС залишив під вартою ексголову Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшив заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 13 липня. Суму застави для підозрюваної зменшили до 112 мільйонів 36 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 15 травня, слідчий суддя ВАКС продовжив строк тримання під вартою колишній керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи – до 13 липня 2025 року включно. Підозрюваній визначено заставу у сумі 112 036 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Крупа підозрюється у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.

31 березня Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але зменшила їй розмір застави з 230 млн грн до 130 млн грн.

Що відомо про справу