Суспільне: за Романа Насірова внесли заставу

За колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) внесли заставу.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.
Вочевидь, йдеться про Романа Насірова.
Справа Романа Насірова
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Насірова заарештували З1 жовтня 2022 року, його звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили їм про підозри.
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У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.
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Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.
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Цього місяця стало відомо, що Насіров вступив до ЗСУ під час судових дебатів. ГО "Автомайдан" повідомила, що ексглава ДФС служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві.
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Наступного дня Військова служба правопорядку повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.
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11 квітня Насіров повідомив, що його мобілізацію скасували, про що він "дізнався із соцмереж".
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Згодом прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову.
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні апеляційної скарги ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та залишила в силі ухвалу ВАКС, якою ексголову ДФС взяли під варту з заставою 40 млн грн.