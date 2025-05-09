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Суспільне: за Романа Насірова внесли заставу

Подробиць поки не повідомляють.

Суспільне: за Романа Насірова внесли заставу
Роман Насіров
Фото: Центр протидії корупції

За колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) внесли заставу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

Вочевидь, йдеться про Романа Насірова.

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Справа Романа Насірова

  • Насірова заарештували З1 жовтня 2022 року, його звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили їм про підозри.

  • У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС. 

  • Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.

  • Цього місяця стало відомо, що Насіров вступив до ЗСУ під час судових дебатів. ГО "Автомайдан" повідомила, що ексглава ДФС служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві. 

  • Наступного дня Військова служба правопорядку повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.

  • 11 квітня Насіров повідомив, що його мобілізацію скасували, про що він "дізнався із соцмереж".

  • Згодом прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову.

  • Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні апеляційної скарги ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та залишила в силі ухвалу ВАКС, якою ексголову ДФС взяли під варту з заставою 40 млн грн. 
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