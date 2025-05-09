Суспільне: за Романа Насірова внесли заставу

За колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) внесли заставу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

Вочевидь, йдеться про Романа Насірова.

Справа Романа Насірова

Насірова заарештували З1 жовтня 2022 року, його звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили їм про підозри.

У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.

Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.

Цього місяця стало відомо, що Насіров вступив до ЗСУ під час судових дебатів. ГО "Автомайдан" повідомила, що ексглава ДФС служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві.

Наступного дня Військова служба правопорядку повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.

11 квітня Насіров повідомив, що його мобілізацію скасували, про що він "дізнався із соцмереж".

Згодом прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову.