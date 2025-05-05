ВАКС взяв під варту ексзаступника голови Офісу президента Смирнова

Його підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря у вигляді робіт з будівництва на 100 тисяч доларів.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько частково задовольнив клопотання детектива про зміну запобіжного заходу колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову та змінив запобіжний захід з застави на тримання під вартою з альтернативою застави 18 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Смирнова взяли під варту в залі суду. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції неправомірної вигоди у вигляді робіт з будівництва на 100 тисяч доларів.

За версією слідства, Смирнов набув об'єктів нерухомого та рухомого майна на суму понад 17 млн грн, що на 15,7 млн грн перевищує його законні доходи. Крім того, у 2019–2021 роках Смирнов незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 квадратів на Одещині.

Для маскування він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 млн грн. Будинок було зареєстровано на ТОВ "Авалон 2005", а після повідомлення Смирнову про підозру був перереєстрований на власника цієї компанії – Андрія Мільмана.

Також на початку 2022 року до Смирнова звернувся власник будівельної фірми "Релікт Інвест", який будував його будинок. Він описав ситуацію – пояснив, чому розраховував на перемогу в тендері, хоча її не здобув, - і запропонував "відпрацювати" на 100 тисяч доларів в разі сприяння з боку Смирнова. За даними слідства, Смирнов прийняв пропозицію.

Справа Смирнова

Торік у травні НАБУ озвучило деталі підозри Смирнову.

У період з 2020 по 2022 посадовець, за версією слідства, набув активи вартістю 17,1 млн грн, але його заощадження та офіційний дохід за цей період складав 1,3 млн. Він купив дві машини (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Для приховання цього Смирнов оформив майно на друга й брата, при цьому залишив за собою право на користування.

У травні 2024-го суд призначив експосадовцю 10-мільйонну заставу.

Наступного дня після цього рішення гроші внесли.

Кар’єру Андрія Смирнова можна назвати карколомною: свого часу він був позаштатним радником голови Держінвестпроєкту Каськіва, команду якого звинувачували в крадіжці близько двох мільярдів гривень, потім підтримував Євромайдан і працював на лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша, ще пізніше став захисником впливових ексрегіоналів, зокрема Олени Лукаш й Олександра Єфремова, а також поціновувачем живопису заступниці головреда проросійського інтернет-ЗМІ Страна.ua Світлани Крюкової.

Також Смирнов "відзначився" погрозами на адресу Романа Ратушного – на той час лідера Ініціативної групи "Захистимо Протасів Яр".

10 вересня 2019 року Смирнова призначили заступником керівника Офісу Президента України. У той момент ОПУ очолював Андрій Богдан, з яким Смирнов познайомився, захищаючи одного фігуранта так званої справи Корбана.

Докладніше про віражі кар'єри Смирнова, читайте в матеріалі LB.ua "Від поборника справедливості до порушника закону?".