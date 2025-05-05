Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30

Фото: скрин відео/mil.in.ua Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року. Морський дронз пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року.

Стародавні пострадянські перехоплювачі, заточені на повітряний бій, зі зневажливим прізвиськом «найкращий літак для захисту свого аеродрому», завдають десятків ударів французькими й американськими керованими бомбами.

І це по не найпростішому супротивнику, який має перевагу в повітрі й сильну ППО.

Без контейнерів самоприкриття, без сучасної електроніки, без спеціалізованих літаків розвідки й бортів радіоелектронної боротьби, без очей у вигляді летючих радарів, за координатами, які вбивають на землі, — сотні успішних застосувань по штабах, складах, передових позиціях, бункерах.

Дозвуковими ракетами, які не були в серійному виконанні, на експериментальній платформі потопили флагман ЧФ РФ. Той, який створили проривати ППО авіаносних груп США.

Цими ж ракетами, доопрацьованими для застосування як поверхня — поверхня, вразили Керченську переправу, нафтосховище в Новоросійську, цілі в Ростовській області, Севастополі тощо.

Ешелони С-300 і С-400, які не знають аналогів, не впоралися.

На тлі нестачі снарядів у ЄС і США (нагадаю, що нам передали близько трьох мільйонів 155 мм снарядів — це половина від запасів Вашингтона 1991 року) ми опанували як паліатив дрони: очі, скиди, а пізніше і FPV.

Фото: Цензор FPV-дрони (ударні безпілотники) українського виробництва «Ескадрон» -дрони (ударні безпілотники) українського виробництва «Ескадрон»

Оскільки в багатьох організмах налагодили ремонт БпЛА, друкують на принтерах запчастини до них, працюють з діаспорою, фондами, самі виготовляють бойові частини — рахунок знищеної техніки йде на тисячі й тисячі.

Логістика російської армії на останньому кілометрі здеградувала до ослів, мотоциклів і піших підносців.

ЧФ РФ вибили із Севастополя завдяки кустарній технології — паліативу з водного мотоцикла, супутникового каналу зв'язку та вибухового пристрою.

Список уражених цілей вражає. По суті, десантні можливості ЧФ РФ підірвані на півтора десятка років — наступне покоління десантних суден ще тільки будують.

Послідовно ворога вибили з острова Зміїного, вишок, звідки їхні РЛС і РЕБ мацали наше узбережжя, він зазнав втрат у Севастополі, а тепер його намагаються діставати в Новоросійську.

Надводні дрони вже можуть ставити міни, бити некерованими ракетами, працювати ретрансляторами і як ППО.

Десятки радарів у Криму випиляли, включаючи ті, що пов'язували в одну систему батареї ППО; на аеродромах після ударів українською «довгою рукою» багатогодинні пожежі.

Ми дістали пороховий завод, завод вибухівки, оптоволокна, арсенали, деякі НПЗ тричі випадали з техпроцесу — цілі від місць на північ від Мурманська до Єлабуги.

І ось минулого тижня ракетами AIM-9 з морського дрона знищили два Су-30 морської авіації РФ.

Сучасні літаки підійшли до безекіпажного корабля на дистанцію вогню гармати та кидка чавуну — як виявилося, у Повітряно-космічних сил РФ з космічного лише назва, а високоточність обмежується метанням КАБів.

І за це поплатилися — до двох гелікоптерів, збитих раніше, додали два реактивні борти.

Окрім усіх цих епітетів про вперше в історії, є й практичні речі.

Тепер під час вильоту російські льотчики побоюватимуться ще дужче, працювати їм доведеться з іще віддаленішої дистанції, а залишати сектор вони муситимуть ще швидше.

Бо таких ракет, як AIM-9, у світі виробили величезну кількість (не постачатимуть США — купимо на вторинному ринку), а інфрачервона голова досі є найстрашнішим засобом наведення для літака.

Magura V7, озброєний зенітними ракетами AIM-9 Sidewinders БЕК, озброєний зенітними ракетами

Це означає більше морських мін, гарних і різних.

Більше некерованих ракет по казармах.

Більше перешкод і більше запусків колишніх ракет повітря — повітря.

Крім того, рейд багаторазово окупився фінансово: Су-30 — іграшка недешева.

Росіяни дуже люблять розповідати, скільки Україна отримала від окупації, перераховуючи заводи й пароплави, технології та збудовані театри.

Ось тільки зараз ми бачимо, як воюють і винаходять українці.

Причому в найважчій ситуації — коли в нас менше бортів, вильотів на добу, танків, снарядів і людей, коли ми були, по суті, в морській блокаді.

Скільки МіГ-29 збила РФ за допомогою дронів?

Чи вийшло найбільшим у новітній історії стратегічним бомбардуванням вибити нам виробництво САУ, далеких дронів і крилатих ракет?

Що там блекаут, мости через Дніпро і тунелі на заході країни?

Тепер можна зрозуміти, що саме Україна давала імперії, якої якості людський капітал і чому сотні тисяч жертв і калік, щоб затягнути нас назад.