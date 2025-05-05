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​У Миколаєві затримали ще одного російського інформатора з мережі "Лохматого"

Чоловік коригував удари ворога по захисниках портового міста.

​У Миколаєві затримали ще одного російського інформатора з мережі "Лохматого"
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Миколаєві 31-річного місцевого жителя, який коригував удари Росії по захисниках портового міста.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Для того, щоб росіяни могли здійснювати обстріли "в обхід" ППО, чоловік одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також – маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп. Додаткову інформацію він випитував у своїх знайомих під час побутових розмов.

Зловмисника викрили на початкових етапах його розвідактивності і затримали. За матеріалами справи, він працював на зрадника Сергія Лебедєва (прізвисько "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: ФСБ та воєнну розвідку Росії. 

Під час обшуку у затриманого вилучили комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми. 

Загалом із початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже більше 30 інформаторів із мережі "Лохматого".
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