У Росії заявили про атаку дронів на Москву

У Росії заявили, що в ніч на понеділок Москву атакували чотири безпілотники, які нібито були збиті в районі Подільська.

Про це повідомив мер Москви, а також Міноборони РФ, передає "Радіо Свобода".

Також 17 БПЛА, як стверджує військове відомство, було збито над Брянською областю, ще 5 – над Калузькою.

На час атаки припиняли роботу московські аеропорти. Очевидці публікують відео, на яких, ймовірно, чути звуки роботи ППО у Подільську.

Подольськ, як випливає з інтерактивної карти систем ППО в Москві та Московській області, з трьох боків оточений позиціями зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир": один із них встановлений на вежі на Південному обході Подільська, інший – поряд із селом Жданове, третій – в районі села Армазове на захід від міста.

Україна повідомлення про атаку поки що не коментувала.