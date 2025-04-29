Кабелі для Укрзалізниці: нардепа Бондаря залишили під вартою

Апеляційна палата ВАКС залишили під вартою народного депутата, якого підозрюють у організації заволодіння 140 млн на кабелях для "Укрзалізниці".

"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 08.04.2025 про продовження народному депутату України строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75,7 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Імені нардепа не вказують, але, як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Віктора Бондаря.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, депутата підозрюють в організації заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 140 млн грн при закупівлі продукції (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Раніше підозру також отримав колишній радник Офісу Президента, ексспівробітник СБУ Артем Шило. Торік у квітні він вийшов під заставу.

Наприкінці лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою Бондаря, якого Спеціальна антикорупційна прокуратура називає одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

17 січня НАБУ і САП повідомили Бондарю про підозру в тому, що він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

14 лютого ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. генепрокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця". Його арештували.

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