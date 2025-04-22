Ексначальнику ОТУ "Харків" Юрію Галушкіну суд продовжив запобіжний захід на 2 місяці

Сьогодні, 22 квітня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" генерала Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою.
Як пише "Суспільне", запобіжний захід йому продовжили на 60 днів, тобто до 20 червня.
Засідання розпочалося 21 квітня і тривало до другої години ночі 22 квітня і після перерви продовжилося вранці.
Як зазначив адвокат Галушкіна Дмитро Круговий, 17 квітня генералові зробили операцію з видалення металоконструкцій, які були встановлені внаслідок переламу ключиці і відтоді він перебуває в палаті інтенсивної терапії.
"Перше засідання мало відбутись в п'ятницю. Лікарі надали письмову відповідь, наскільки мені відомо зі слів слідчого, що він неспроможний брати участь ані по відеоконференції, ані особисто прибути в суд", – сказав правозахисник.
Натомість прокурор повідомив, що Галушкін перебуває у 12-й лікарні, привезти його не можуть, а включитись онлайн він не хоче. Адвокат заперечив заяву сторони обвинувачення і пояснив, що у генерала немає засобів для зв'язку. Тому секретар суду вирушив до лікарні, аби підключити генерала до засідання в онлайн режимі.
За словами Кругового, Галушкіна підключили через відеозв'язок до судового засідання, але він "ледь розмовляв і не розумів, що відбувається", а потім знепритомнів, але суддя не зупиняла засідання.
- У січні цього року СБУ і ДБР затримали генералів і полковника, яких вважають причетними до невдалої оборони Харківської області під час російського наступу торік.
- За даними журналіста Юрія Бутусова, це: бригадний генерал Юрій Галушкін – колишній командувач оперативно-тактичного управління "Харків", генерал-лейтенанту Артур Горбенко – колишній командир 125-і львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступник командира 125-і бригади. А за даними джерел УП, йдеться і про полковника Іллю Лапіна.
- За версією слідства, через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
- Детальніше про цю справу у матеріалі LB.ua "Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі".
Наступ РФ на Харківщину у травні 2024
- 10 травня Харківська ОВА повідомила про масовані обстріли Вовчанська та інших населених пунктів прикордоння. Генштаб заявив, що близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що окупанти почали в Харківській області контрнаступальну операцію.
- 23 травня народний депутат, член оборонного комітету Роман Костенко повідомив, що наступ ворога на Харків зупинили. За його словами, він мав дві цілі: створення буферної зони та відтягнення захисників з інших напрямків.
- Попри зупинення наступу, бої на Харківському і Куп'янському напрямках тривають до нині.