Ексначальнику ОТУ "Харків" Юрію Галушкіну суд продовжив запобіжний захід на 2 місяці

Він перебуватиме під вартою до 20 червня.

Сьогодні, 22 квітня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" генерала Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою.

Як пише "Суспільне", запобіжний захід йому продовжили на 60 днів, тобто до 20 червня.

Засідання розпочалося 21 квітня і тривало до другої години ночі 22 квітня і після перерви продовжилося вранці.

Як зазначив адвокат Галушкіна Дмитро Круговий, 17 квітня генералові зробили операцію з видалення металоконструкцій, які були встановлені внаслідок переламу ключиці і відтоді він перебуває в палаті інтенсивної терапії.

"Перше засідання мало відбутись в п'ятницю. Лікарі надали письмову відповідь, наскільки мені відомо зі слів слідчого, що він неспроможний брати участь ані по відеоконференції, ані особисто прибути в суд", – сказав правозахисник.

Натомість прокурор повідомив, що Галушкін перебуває у 12-й лікарні, привезти його не можуть, а включитись онлайн він не хоче. Адвокат заперечив заяву сторони обвинувачення і пояснив, що у генерала немає засобів для зв'язку. Тому секретар суду вирушив до лікарні, аби підключити генерала до засідання в онлайн режимі.

За словами Кругового, Галушкіна підключили через відеозв'язок до судового засідання, але він "ледь розмовляв і не розумів, що відбувається", а потім знепритомнів, але суддя не зупиняла засідання.

У січні цього року СБУ і ДБР затримали генералів і полковника, яких вважають причетними до невдалої оборони Харківської області під час російського наступу торік.

За даними журналіста Юрія Бутусова, це: бригадний генерал Юрій Галушкін – колишній командувач оперативно-тактичного управління "Харків", генерал-лейтенанту Артур Горбенко – колишній командир 125-і львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступник командира 125-і бригади. А за даними джерел УП, йдеться і про полковника Іллю Лапіна.

За версією слідства, через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Детальніше про цю справу у матеріалі LB.ua "Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі".

Наступ РФ на Харківщину у травні 2024