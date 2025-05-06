Апеляційна палата ВАКС залишила Насірова під вартою

Раніше, 24 квітня, Насірова взяли під варту після того, як він намагався мобілізуватись до ЗСУ.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні апеляційної скарги ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та залишила в силі ухвалу ВАКС, якою ексголову ДФС взяли під варту з заставою 40 млн грн.

Як передає Центр протидії корупції, таке рішення ухвалили судді Сергій Боднар, Даниїла Чорненька та Ігор Панаід.

Центр протидії корупції зазначає, що 24 квітня Насірова взяли під варту після того, як він намагався мобілізуватись до ЗСУ, щоб уникнути відповідальності за свої дії. В підсумку цей план провалився і суд взяв його під варту, оскільки Насіров порушив покладені на нього обовʼязки.

Справа Романа Насірова