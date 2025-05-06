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Американська компанія Tetra Tech навчатиме українських операторів механізованому розмінуванню

Tetra Tech є провідною компанією в галузі охорони довкілля.

Американська компанія Tetra Tech навчатиме українських операторів механізованому розмінуванню
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України та американська компанія Tetra Tech спільно проводитимуть навчання українських операторів засобів механізованого розмінування. 

Як зазначає оборонне відомство, підготовка за участі Tetra Tech буде проходити на базі навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC). Про це під час зустрічі домовились представники Міноборони і TetraTech.

Особливу увагу сторони приділили обговоренню того, як посилити практичну складову навчання інструкторів, операторів засобів механізованого розмінування та фахівців БпЛА, що використовуються для виявлення вибухонебезпечних предметів.

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«Домовленість з Tetra Teсh – це ще один крок до системної, технологічної та живучої моделі підготовки фахівців, здатних ефективно діяти в умовах сучасних загроз», – зазначила полковник Ольга Дробот, представниця Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Tetra Tech є провідною компанією в галузі охорони довкілля, водопостачання та сталого інфраструктурного розвитку, яка надає консалтингові та інженерні послуги.

Tetra Tech в Україні займається, зокрема, проєктами щодо гуманітарного розмінування.
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