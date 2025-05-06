За тиждень завдяки бійцям ГУР на фронті ліквідовано 114 російських окупантів і зруйновано понад 200 укріплень

Також серед знищеного та пошкодженого ворожі:

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Бійці підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міноборони продовжують методичну вогневу роботу на фронті - "ріжуть" логістику росіян, "розбирають" ворожі укриття, "ганяють" окупантів кущами і знищують їх.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies