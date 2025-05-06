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За тиждень завдяки бійцям ГУР на фронті ліквідовано 114 російських окупантів і зруйновано понад 200 укріплень

Окупанти втратили 22 військових "двохсотими" і 92 - "трьохсотими". 

За тиждень завдяки бійцям ГУР на фронті ліквідовано 114 російських окупантів і зруйновано понад 200 укріплень
Фото: Сайт президента

Бійці підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міноборони продовжують методичну вогневу роботу на фронті - "ріжуть" логістику росіян, "розбирають" ворожі укриття, "ганяють" окупантів кущами і знищують їх.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Упродовж минулого тижня внаслідок успішних дій воїнів ГУР російська окупаційна армія втратила 114 загарбників: 22 - "двохсотими" і 92 - "трьохсотими". 

Також серед знищеного та пошкодженого ворожі:

  • автомобільний транспорт ― 36 шт;
  • бойові броньовані машини ― 2 шт;
  • міномети ― 6 шт;
  • артилерійські системи ― 26 шт;
  • БпЛА (розвідувальні та ударні) ― 11 шт;
  • антени зв’язку БпЛА ― 5 шт;
  • системи зв’язку ― 12 шт;
  • засоби ППО ― 1 шт;
  • РЕБ/РЕР ― 3 шт.

Також завдяки розвідникам, зруйновано понад 200 інженерно-фортифікаційних споруд. 
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