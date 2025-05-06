За тиждень завдяки бійцям ГУР на фронті ліквідовано 114 російських окупантів і зруйновано понад 200 укріплень

Бійці підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міноборони продовжують методичну вогневу роботу на фронті - "ріжуть" логістику росіян, "розбирають" ворожі укриття, "ганяють" окупантів кущами і знищують їх.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Упродовж минулого тижня внаслідок успішних дій воїнів ГУР російська окупаційна армія втратила 114 загарбників: 22 - "двохсотими" і 92 - "трьохсотими".
Також серед знищеного та пошкодженого ворожі:
- автомобільний транспорт ― 36 шт;
- бойові броньовані машини ― 2 шт;
- міномети ― 6 шт;
- артилерійські системи ― 26 шт;
- БпЛА (розвідувальні та ударні) ― 11 шт;
- антени зв’язку БпЛА ― 5 шт;
- системи зв’язку ― 12 шт;
- засоби ППО ― 1 шт;
- РЕБ/РЕР ― 3 шт.
Також завдяки розвідникам, зруйновано понад 200 інженерно-фортифікаційних споруд.