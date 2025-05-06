Зокрема, пільги при вступі отримають діти, чиї родичі загинули або отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків.

Для майбутніх вступників до ліцеїв МВС розширили пільгові категорії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“У новому навчальному році ще більше дітей наших захисників і захисниць зможуть вступити до ліцеїв МВС. Розширюємо пільгові категорії для майбутніх вступників”, – написав Клименко.

Відтепер навчатися в ліцеях МВС зможуть також діти, чиї піклувальники, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, рідні брати або сестри загинули, зникли безвісти за особливих обставин, потрапили в полон або отримали інвалідність внаслідок травми чи хвороби під час виконання службових обов’язків.

“Також ми запрошуємо на навчання у Києві, Вінниці, Дніпрі, Кривому Розі та Івано-Франківську дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі збройної агресії рф”, – написав Клименко.

Подати заявку на вступ можна за посиланням.

Міністр зауважив, що ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС – місце, де формується спільнота патріотичної та мотивованої молоді.