Для майбутніх вступників до ліцеїв МВС розширили пільгові категорії.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
“У новому навчальному році ще більше дітей наших захисників і захисниць зможуть вступити до ліцеїв МВС. Розширюємо пільгові категорії для майбутніх вступників”, – написав Клименко.
Відтепер навчатися в ліцеях МВС зможуть також діти, чиї піклувальники, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, рідні брати або сестри загинули, зникли безвісти за особливих обставин, потрапили в полон або отримали інвалідність внаслідок травми чи хвороби під час виконання службових обов’язків.
“Також ми запрошуємо на навчання у Києві, Вінниці, Дніпрі, Кривому Розі та Івано-Франківську дітей військових, поліцейських, рятувальників та інших працівників сил безпеки й оборони, які брали або беруть участь у відсічі збройної агресії рф”, – написав Клименко.
Подати заявку на вступ можна за посиланням.
Міністр зауважив, що ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС – місце, де формується спільнота патріотичної та мотивованої молоді.