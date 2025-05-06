Головне за ніч та ранок вівторка, 6 травня: 200 боєзіткнень, атака дронів на Москву, українці на параді в Лондоні

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 200 боєзіткнень на 10 напрямках.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 ворожих атак.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1430 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 960 тисяч військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Харків зазнав масштабної атаки російськими ударними безпілотниками. Нарахували 20 ударів.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова у Telegram, вибухи лунали щонайменше у чотирьох районах –Індустріальному, Холодногірському, Шевченківському та Київському. Пожежа вирувала на одному з найбільших ринків міста.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, поранені четверо людей.

У ніч на 6 травня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками Одеську область.

“Унаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки”, – повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. В Офісі генпрокурора вранці повідомили, що загиблим є 29-річний місцевий мешканець – чоловік отримав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач.

Уночі Росія атакувала 136 дронами. Постраждали три області.

Захисники збили 54 дрони, ще 70 локаційно знешкодили.

Російська армія нібито знищила 19 безпілотників, які рухалися у напрямку Москви, заявив мер міста Сергій Собянін.

Згідно з повідомленням "Росавіації", усі чотири аеропорти, які обслуговують Москву, було закрито через загрозу дронів, рейси скасовано чи перенесено. Згодом московські аеропорти відновили роботу, але її припинили летовища в інших російських регіонах. Загалом росіяни заявили про збиття 105 дронів.

Це вже друга поспіль ніч, коли БПЛА летять в бік Москви – минулої доби росіяни розповіли про нібито 4 збитих дрони.

Воїни Збройних Сил України пройшли маршем центральною лондонською вулицею Молл під час заходу на честь 80-ої річниці завершення Другої світової війни у Європі.

Як пише BBC, український контингент взяв участь у параді в британській столиці на запрошення міністерства оборони Сполученого Королівства. Цей крок має символізувати глобальну підтримку "тривалої боротьби за свободу проти російської неспровокованої незаконної агресії".

Військові несли прапор України, глядачі дійства супроводжували їх гучними оплесками. З королівської ложі за парадом спостерігав британський монарх Чарльз ІІІ, який вітав українців стоячи.

Загалом участь у заході взяли 1300 британських армійців. Парад завершився прольотом авіації над Букінгемським палацом, з балкону якого підданих вітав король у супроводі спадкоємця принца Вільяма та інших членів родини.

У Сполучених Штатах стали відомі лауреати Пулітцерівської премії - найпрестижнішої американської нагороди у сфері роботи засобів масової інформації.

Як пише Reuters, одразу чотири Пулітцери забрало видання The New York Times, закріпивши своє лідерство за всю історію - на рахунку цього медіа 139 премій. Фотокореспондент Дуг Міллз виграв у номінації "терміновий фоторепортаж" за світлину з місця замаху на тоді ще кандидата у президенти США Дональда Трампа, на якій видно кулю, що ледь не позбавила політика життя.

The Wall Street Journal стали лауреатами у категорії "національний репортаж" - за статтю про "політичне та особистісне перетворення Ілона Маска".

Докладніше – в новині.

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