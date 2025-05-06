У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії

У Сполучених Штатах стали відомі лауреати Пулітцерівської премії - найпрестижнішої американської нагороди у сфері роботи засобів масової інформації.

Як пише Reuters, одразу чотири Пулітцери забрало видання The New York Times, закріпивши своє лідерство за всю історію - на рахунку цього медіа 139 премій.

Фотокореспондент Дуг Міллз виграв у номінації "терміновий фоторепортаж" за світлину з місця замаху на тоді ще кандидата у президенти США Дональда Трампа, на якій видно кулю, що ледь не позбавила політика життя.

Журналіст Деклан Волш став найкращим міжнародним оглядачем за висвітлення війни у Судані. Колектив NYT також було відзначено за аналіз військових дій США в Афганістані.

Видання The Washington Post отримало нагороду за терміновий репортаж - знову ж щодо спроби вбивства Трампа. Агенція Reuters перемогла у номінації "журналістське розслідування" за семисерійний цикл матеріалів "Фентаниловий експрес" про наркотик, який забрав життя майже пів мільйона американців і став однією з причин трампівських митних війн.

The Wall Street Journal стали лауреатами у категорії "національний репортаж" - за статтю про "політичне та особистісне перетворення Ілона Маска".