Адміністрація Трампа планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію

Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України.

Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував плани Білого дому щодо угоди про надра з Україною, передає Суспільне.

"Він (Трамп — ред.) вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України", - наголосив Бессент.

Він наголосив, що угода про надра початково була ідеєю Дональда Трампа.

Крім того, на думку Бессента, ця “історична” угода має зміцнити економічні та інвестиційні зв'язки між Україною та США.

"50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам — "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди — економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", — підкреслив міністр фінансів США.