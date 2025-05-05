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Адміністрація Трампа планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію

Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України.

Адміністрація Трампа планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував плани Білого дому щодо угоди про надра з Україною, передає Суспільне.

"Він (Трамп — ред.) вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України", - наголосив Бессент.

Він наголосив, що угода про надра початково була ідеєю Дональда Трампа.

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Крім того, на думку Бессента, ця “історична” угода має зміцнити економічні та інвестиційні зв'язки між Україною та США.

"50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам — "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди — економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", — підкреслив міністр фінансів США.

  • Детальніше про підписання угоди між Україною і США та аналіз документа читайте в матеріалі LB.ua "Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?".
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