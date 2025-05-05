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Зеленський зустрівся із представниками оборонних підприємств Чехії

Під час зустрічі обговорили взаємодію українського та чеського ОПК.

Зеленський зустрівся із представниками оборонних підприємств Чехії
Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський під час візиту до Праги зустрівся із керівниками провідних оборонних підприємств Чехії.

Про це інформує Офіс Президента України.

Володимир Зеленський під час зустрічі подякував за довіру до України та впровадження спільних проєктів. Окремо Президент відзначив участь чеських компаній в ініціативі щодо постачання 155-мм боєприпасів.

"Тісна співпраця дала можливості для продуктивного діалогу між нашими оборонними агенціями та компаніями. Безпека України – це безпека Європи. Зробивши Україну сильнішою, ви гарантуєте майбутній мир і стабільність у всій нашій Європі", – наголосив президент.

За його словами, об’єднання оборонних промислових можливостей європейських країн є вагомим внеском у досягнення справедливого й тривалого миру.

Під час зустрічі йшлося про взаємодію в ОПК, де українсько-чеська співпраця та спільне виробництво можуть гарантувати безпеку й запобігти повторенню агресії на Європейському континенті.

  • Україна та Чехія планують відкрити школу для F-16 у межах авіаційної коаліції. 
  • Під час спільної пресконференції із чеським колегою Петром Павелом Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році Україна може отримати 1,8 мільйона снарядів у рамках чеської ініціативи.
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